Группа перуанских археологов обнаружила на юге страны места древних захоронений возрастом около 2900 лет. Об этом в своем материале сообщает агентство Andina.

Как отмечает автор статьи, группа исследователей из Национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга нашли на территории департамента Аякучо, расположенного в юго-центральных Андах страны, семь гробниц с останками древних людей.

По словам руководителя группы археологов Эдисона Мендоса Мартинеса, в некоторых захоронениях были обнаружены погребальные предметы из золота, что может свидетельствовать о принадлежности погребенных людей к высшей касте аристократов древнего общества. При этом соседние захоронения отличаются более скромными атрибутами захоронения, выполненными из керамики.

«Мы предполагаем, что в районе Вилкас-Уамана были обнаружены древние захоронения аристократов или правящего класса. Данное открытие свидетельствует о наличии в древнем обществе иерархии и социальных отличий», – отметил Мартинес.