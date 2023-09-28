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Джордж Бычинский, главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей, заявил, что Украина может потерять своих западных партнеров. Причиной этого является выступление украинского президента Владимира Зеленского. Такой пост Бычинский опубликовал в своем Телеграм-канале.

Советник заявил, что это все может привести к началу вражды между Украиной и ее западными партнерами. По словам Бычинского, Зеленский вместе с украинскими зерновыми магнатами не желают вести конструктивный диалог. Вместо этого украинский лидер выбрал публичный конфликт, намереваясь подать судебный иск через Всемирную торговую организацию.

«Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями», — заявил аналитик. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский совершил недопустимую ошибку, вступив в «торговый спор» с Польшей, Словакией и Венгрией.

Напомним, 16 сентября польское правительство решило продлить запрет на импорт украинского зерна. По словам польского премьера, Матеуша Моравецкого, данное решение принято с целью защиты интересов польских фермеров.

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