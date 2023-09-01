Высказывание руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о необходимости переноса противостояния на территорию России – не более чем его фантастические мечты, уверен политолог Олег Глазунов. Эксперт отметил, что подобные
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Высказывание руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о необходимости переноса противостояния на территорию России – не более чем его фантастические мечты, уверен политолог Олег Глазунов.

Эксперт отметил, что подобные заявления Буданова указывают, что он в любой момент может пойти против президента Украины Владимира Зеленского, ослушаться его приказов.

Украинский лидер ранее четко выразился, что переноса боевых действий в Россию не будет, так как в результате таких действий Киев может остаться в изоляции. Западные партнеры его просто не поймут. Однако Буданов высказал другую точку зрения.

Он заявил, что конфликт нужно переносить не только в Россию, но и на территории тех стран, на которые она влияет. Это, по мнению главы ГУР, позволит ВСУ растянуть российские войска.

«Заявление из элементов фантастики. Оно больше рассчитано на зарубежных спонсоров или граждан Украины. Любой здравомыслящий человек понимает, что у украинской армии не хватит сил и ресурсов, чтобы такое осуществить. О каком переносе он говорит, если ВСУ даже первую линию обороны не смогли прорвать? Буданов просто об этом мечтает. Но это нереально», — уверен политолог Глазунов.

Также эксперт отметил, что Зеленскому стоило бы уволить Буданова за самодеятельность. Ведь в будущем он вполне может попытаться воплотить свою мечту в реальность, устраивая новые диверсии на территории РФ.

Впрочем, высказывания Буданова лишь показывают, что Зеленский теряет контроль над подчиненными. Он не Жуков или Суворов, чтобы успешно руководить не только войсками, но и зарвавшимися политиками. Киеву нужен был лидер наподобие Сталина, чтобы смог жестко держать в руках подчиненных.

«Но Вселенная преподнесла им актёра-комика», — подвел итог Глазунов.

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