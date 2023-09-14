Военный аналитик Александр Артамонов дал свою экспертную оценку военному потенциалу Российской Федерации. На данный момент численность российской армии составляет примерно 1 миллион человек. В зоне СВО на Украине сейчас находится около 400-500 тысяч российских солдат. Об этом сообщает издание «Военное дело».

Эксперт напомнил о частичной мобилизации, объявленной осенью 2022 года и регулярном формировании добровольческих батальонов. Он подчеркнул, что добровольцев, желающих вступать в ряды российской армии достаточно. По его словам, существует 40 добровольческих батальонов.

Однако аналитик уверен, что армия Российской Федерации должна быть численностью не менее 1.3 – 1.5 миллионов человек. По его словам, следует провести мобилизацию примерно 500 тысяч российских граждан. «Мы можем еще легко взять 500 тысяч человек для армии, так как наш мобилизационный контингент более 2 миллионов человек», – заявил Артамонов.