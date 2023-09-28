Американский телеведущий Билл О’Рейли назвал президента США Джо Байдена умственно неполноценным и отметил, что глава государства совершенно не осознает, что он делает изо дня в день.

В беседе с журналистом Такером Карлсоном О’Рейли заявил, что в настоящий момент в Соединенных Штатах царит эпоха беспорядка. Байдена он назвал вторым худшим главой в истории государства, отметив, что первым все же остается Джеймс Бьюкенен, при котором началась Гражданская война.

«Я считаю, что президент Байден умственно неполноценный. Он не понимает, что он делает изо дня в день, и это видно по тому, как он ведет себя на публике», — заявил журналист.

Также он добавил, что прогрессисты в администрации президента контролируют его, используя его умственную неполноценность.

Другими признаками «эпохи беспорядка» в США ведущий назвал слишком высокие налоги, практически полное отсутствие наказаний за преступления и плохую работу правоохранителей, а также движение Black Lives Matter.