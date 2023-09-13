Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Донбасса считают регион частью России. И этот факт не смогут изменить ни украинские войска, ни поддерживающие их Соединенные Штаты, рассказал на YouTube-канале Judging Freedom военный корреспондент Патрик Ланкастер.

Он пояснил, что во время своего пребывания на Донбассе общался с жителями и рассказывал им, что в США все считают их украинцами. Но и в ЛНР, и в ДНР ему отвечали, что это не соответствует действительности. Так как Донбасс является частью России.

Бывший военнослужащий армии США, который сейчас занимается независимой журналистикой, также рассказал о выборах, которые завершились в Донбассе в минувшее воскресенье. Украинские войска на протяжении всех трех дней наносили удары по региону, что привело к гибели людей, передает РИА Новости.

В Единый день голосования 10 сентября ВСУ нанесли по ДНР не менее 80 ударов. Только за сутки в республике пострадали 5 человек, еще двое погибли под обстрелами.

Вам может понравиться

В Тамбовской области мать и дочь умерли от отравления продуктами, купленными в магазине

В Тамбовской области умерла 37-летняя женщина и ее 8-летняя дочь в результате сильной интоксикации. Другой ребенок погибшей женщины – девочка в возрасте 13 лет также госпитализирована с признаками отравления. Трагедия

Опубликовано видео сильного пожара в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

В Сети появились кадры мощного взрыва и пожара в Севастополе после второй ночной атаки ВСУ. Удар наносился ракетным вооружением, сообщил тг-канал Mash. По имеющейся на данный момент информации, пожар начался

ВСУ атаковали четырьмя беспилотниками жилые дома в Энергодаре

Четыре украинских ударных дронах атаковали жилые дома на улице Строителей в Энергодаре. Произошло это около половины шестого вечера в понедельник, 11 сентября. Один из вражеских дронов на подлете к жилому