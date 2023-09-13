Жители Донбасса считают регион частью России. И этот факт не смогут изменить ни украинские войска, ни поддерживающие их Соединенные Штаты, рассказал на YouTube-канале Judging Freedom военный корреспондент Патрик Ланкастер.

Он пояснил, что во время своего пребывания на Донбассе общался с жителями и рассказывал им, что в США все считают их украинцами. Но и в ЛНР, и в ДНР ему отвечали, что это не соответствует действительности. Так как Донбасс является частью России.

Бывший военнослужащий армии США, который сейчас занимается независимой журналистикой, также рассказал о выборах, которые завершились в Донбассе в минувшее воскресенье. Украинские войска на протяжении всех трех дней наносили удары по региону, что привело к гибели людей, передает РИА Новости.

В Единый день голосования 10 сентября ВСУ нанесли по ДНР не менее 80 ударов. Только за сутки в республике пострадали 5 человек, еще двое погибли под обстрелами.