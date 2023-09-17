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Издание Psychology Today опубликовало научную работу специалистов из Университета Минесоты. Согласно их исследованию, люди с высоким уровнем IQ нередко являются грязнулями, используют в своем лексиконе нецензурные выражения и поздно ложатся спать.

Согласно данным исследования, зачастую люди с высоким интеллектом совершенно не заботятся о порядке в их жилище. Им безразличны разбросанные по всей комнате вещи и немытая посуда на кухне, так как у них есть дела намного важнее обычных бытовых.

По словам психолога Кэтлин Вогс, там, где существует порядок, места для новых открытий просто нет. Ведь порядок ограничивает своими условностями и осторожностями.

Американские исследователи также выяснили, что обладателям высокого интеллекта не нужно соблюдать общепринятый режим сна. Они ложатся спать поздно, как и встают. Чаще всего, люди с высоким IQ являются совами.

По информации издания Curious Mind Magazine совами были такие известные обладатели высокого уровня IQ, как Чарльз Дарвин, Уинстон Черчилль и Элвис Пресли.

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