Более двух тысяч вынужденных переселенцев из Азербайджана смогли вернуться в Нагорный Карабах. По прогнозам, к концу года количество вернувшихся переселенцев должно составить около пяти с половиной тысяч. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

«Пострадавшие от армянской оккупации вынужденные переселенцы жили в различных частях Азербайджана. На сегодняшний день в Карабах уже возвращено 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5500 человек. Кстати, сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны – Сумгайыта, из Гянджи. Едут из городов в села», – заявил лидер Азербайджана.

Напомним, что руководство непризнанной республики Нагорный Карабах объявило о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Этому событию предшествовали вооруженный конфликт с Азербайджаном с 1992 по 1994 года. При этом в сентябре 2020 года боевые действия вновь возобновились. Примечательно, что в мае 2023 года на пресс-конференции в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Нагорный Карабах является частью территории Азербайджана.