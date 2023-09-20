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Баку остановит антитеррористическую операцию сразу же, как только ВС Армении сложат оружие. Также заявление в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Алиев и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и меры по ее деэскалации.

Блинкен сам позвонил азербайджанскому лидеру. Алиев заявил, что антитеррористическая операция стала вынужденной мерой, так как Армения продолжала провокации в Карабахе. ВС Азербайджана наносят удары только по военным целям, мероприятия не затрагивают мирное население.

«Алиев сообщил, что администрация президента несколько раз приглашала к диалогу представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, но они отказывались от этого, тем не менее в ходе антитеррористических мероприятий локального характера они еще раз были приглашены к диалогу», – сообщила администрация президента Азербайджана.

Блинкен отметил, что США готовы обеспечить прямой контакт между Ереваном и Баку, а также призвал прекратить военные действия.

Ранее российский МИД призвал стороны немедленно прекратить огонь. Миротворческие силы ВС РФ эвакуируют местное население из самых опасных районов Карабаха, а также организуют медицинскую помощь гражданским.

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