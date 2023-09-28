Российская актриса Алена Бабенко стала телеведущей в программе «Жди меня». После ухода с проекта Татьяны Арнтгольц руководство канала НТВ решило пригласить на роль ведущей актрису Алену Бабенко.

По словам актрисы, она долго сомневалась, сможет ли взять на себя такую ответственность. Ведь работа в таком телепроекте требует невероятной самоотдачи. Она подчеркнула, что каждую историю нужно пропустить через себя – сердце сжимается, и наворачиваются слезы. «Принять решение быть ведущей было непросто. Потому что мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз», – поделилась Алена Бабенко.

Актриса уже снялась в пяти выпусках «Жди меня» вместе с Александром Лазаревым. Они давно состоят в дружеских отношениях, поэтому сработаться им было не сложно. Первый новый эпизод передачи «Жди меня» должен выйти в эфир 29 сентября. Многие члены команды шоу отметили, что Бабенко отлично вписалась в коллектив.

Актриса Татьяна Арнтгольц, которая являлась ведущей «Жди меня» последние пять лет ушла по своему желанию. Она объяснила, что устала от такого эмоционального проекта. Также актриса решила сосредоточиться на своей актерской карьере.