Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская актриса Алена Бабенко стала телеведущей в программе «Жди меня». После ухода с проекта Татьяны Арнтгольц руководство канала НТВ решило пригласить на роль ведущей актрису Алену Бабенко.

По словам актрисы, она долго сомневалась, сможет ли взять на себя такую ответственность. Ведь работа в таком телепроекте требует невероятной самоотдачи. Она подчеркнула, что каждую историю нужно пропустить через себя – сердце сжимается, и наворачиваются слезы. «Принять решение быть ведущей было непросто. Потому что мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз», – поделилась Алена Бабенко.

Актриса уже снялась в пяти выпусках «Жди меня» вместе с Александром Лазаревым. Они давно состоят в дружеских отношениях, поэтому сработаться им было не сложно. Первый новый эпизод передачи «Жди меня» должен выйти в эфир 29 сентября. Многие члены команды шоу отметили, что Бабенко отлично вписалась в коллектив.

Актриса Татьяна Арнтгольц, которая являлась ведущей «Жди меня» последние пять лет ушла по своему желанию. Она объяснила, что устала от такого эмоционального проекта. Также актриса решила сосредоточиться на своей актерской карьере.

Вам может понравиться

В МИД РФ прокомментировали заявление Пашиняна, содержащее выпады против России

В Министерстве иностранных дел России заявили, что послание армянского премьер-министра Николы Пашиняна о независимости содержит неприемлемые высказывания против Российской Федерации, что вызывает отторжение у российского правительства. Согласно заявлению представителей МИД

Глава ГУР Буданов: большая часть контрнаступления ВСУ проходит пешком

Несмотря на поставки западной техники, контрнаступление ВСУ большей частью осуществляется пешком, заявил руководитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов. «К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком»,

Воздвижения Креста Господня: что можно, чего нельзя делать 27 сентября

Православные христиане 27 сентября (14 сентября по старому стилю) отмечают великий двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня. В народе этот праздник принято называть «капустник». Принято считать, что в день Воздвижения Креста