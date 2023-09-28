У Киева не получается ослабить Россию, ВСУ провалили контрнаступление, что совершенно не устраивает Вашингтон. Именно поэтому он активно открывает новые фронты против РФ, создавая очаги напряженности в соседних странах. Среди них – Южный Кавказ и Молдавия, пишет издание Al-Watan.

Запад возлагал на Украину огромные, но как выяснилось, напрасные надежды. Беспрецедентные поставки вооружений не помогли украинской армии добиться желаемого.

Дисбаланс сил привел к многочисленным провалам Украины по всем направлениям, Россия пресекает любые попытки прорвать оборону, поэтому США решили пойти другим путем.

Вашингтон не отказался от стремления ослабить Россию, для чего он пытается создать новые конфликтные точки на ее границах. События на Южном Кавказе и в Молдавии – дело рук США, в ближайшее время можно прогнозировать появление новых зон напряженности.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Вашингтон уже признал контрнаступление ВСУ неэффективным, поэтому военная помощь сокращается до минимума. Кроме того, у Киева практически исчерпался мобилизационный ресурс, что также негативно повлияло на возможности украинской армии.