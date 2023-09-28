Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У Киева не получается ослабить Россию, ВСУ провалили контрнаступление, что совершенно не устраивает Вашингтон. Именно поэтому он активно открывает новые фронты против РФ, создавая очаги напряженности в соседних странах. Среди них – Южный Кавказ и Молдавия, пишет издание Al-Watan.

Запад возлагал на Украину огромные, но как выяснилось, напрасные надежды. Беспрецедентные поставки вооружений не помогли украинской армии добиться желаемого.

Дисбаланс сил привел к многочисленным провалам Украины по всем направлениям, Россия пресекает любые попытки прорвать оборону, поэтому США решили пойти другим путем.

Вашингтон не отказался от стремления ослабить Россию, для чего он пытается создать новые конфликтные точки на ее границах. События на Южном Кавказе и в Молдавии – дело рук США, в ближайшее время можно прогнозировать появление новых зон напряженности.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Вашингтон уже признал контрнаступление ВСУ неэффективным, поэтому военная помощь сокращается до минимума. Кроме того, у Киева практически исчерпался мобилизационный ресурс, что также негативно повлияло на возможности украинской армии.

Вам может понравиться

Военкор Коц показал кадры уничтоженного ночью отеля “Одесса” и морвокзала

Фотографии и видео уничтоженного минувшей ночью отеля «Одесса» и морского вокзала опубликовал в своем тг-канале военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что официального сообщения об Минобороны РФ об этой атаке

Испанские ученые рассказали о диете, снижающей риск ожирения печени

Испанские специалисты из Университета Балеарских островов смогли установить, какие следует употреблять продукты, в целях снижения риска возникновения ожирения печени. Своим научным трудом ученые поделились с изданием Nutrients. Если происходит ожирение

Молодожены в Великобритании взяли плату с гостей за свою свадьбу по 235 тыс. рублей

Молодожены из Великобритании решили взять плату за свадьбу со своих гостей. Об этом стало известно из форума Reddit, где друг одного из гостей оставил комментарий по этому поводу. По словам