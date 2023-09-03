Актриса Лия Ахеджакова, которая с февраля прошлого году выступает в поддержку украинских нацистов, в очередной раз попала в эпицентр скандала. На одном из выступлений в Бремене артистке вручили букет цветов
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Актриса Лия Ахеджакова, которая с февраля прошлого году выступает в поддержку украинских нацистов, в очередной раз попала в эпицентр скандала.

На одном из выступлений в Бремене артистке вручили букет цветов и флаг Украины, которым она тут же стала размахивать прямо на сцене.

Правоохранительные органы отреагировали на этот очередной жест не совсем адекватной актрисы и анонсировали проверку по статье о дискредитации ВС РФ. Но Ахеджакова и сама вдруг поняла, что зашла слишком далеко и придется нести ответственность. Поэтому она начала делать заявления, что флаг ей «подбросили», то есть вручили на выступлении провокаторы.

Телеведущая Яна Поплавская заявила, что издеваться над слабоумными – это грех, который к тому же не имеет никакого смысла. Она предложила отправить Ахеджакову в психиатрическую лечебницу. Также Поплавская уверена, что нужно найти и наказать тех людей, которые «пользуются слабоумием» актрисы.

«Грешно измываться над сумасшедшими. МВД нужно возбуждать дело против тех, кто воспользовался слабоумием Ахеджаковой, и заняться помещением ее в психолечебницу, пока старушку не угробили»

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