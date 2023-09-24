В интервью Вячеславу Манучарову на его авторской программе «Эмпатия Манучи» актриса Яна Поплавская высказала свое мнение о коллегах, которые выступают против специальной военной операции на Украине.

Больше всего досталось Анатолию Белому, который в прошлом году сбежал в Израиль вместе с семьей а в этом добился отмены гастролей в страну театра «Ленком» с постановкой «Поминальная молитва».

Поплавская отметила, что сначала Белый вел себя достойно, поэтому она принимала его выбор. Однако срыв гастролей «Ленкома» перечеркнул все его достойное поведение.

«Белый, в свое время, был вхож в дома тех людей, которых он сейчас подставил. Теперь он хочет показаться израильтянам патриотом. Мужик не может быть глупым, а ты глуп? Стыдно! Как можно опускаться до такой степени?» – заявила актриса.

Также Поплавская напомнила, как Юлия Ауг после русофобских заявлений пыталась выступить в России. Этот эпизод показал, что гражданское общество эффективно работает – актриса была вынуждена отменить выступления после многочисленных протестов россиян.