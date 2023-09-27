Актриса Татьяна Арнтгольц решила покинуть свою должность ведущей шоу «Жди меня», где она проработала около пяти лет. Об этом сообщил ее соведущий Александр Лазарев.

Лазарев подчеркнул, что Татьяна ушла из проекта по собственному желанию, так как ей захотелось уделить больше времени театральным постановкам и съемкам в кино. Он также подчеркнул, что они провели вместе прекрасные пять лет на шоу.

Сама Татьяна Арнтгольц пояснила, что уходит из-за усталости, вызванной эмоциональной нагрузкой и переживаниями, которые сопровождают работу в таком проекте. Она выразила благодарность своим коллегам и заявила, что будет скучать по ним.

Арнтгольц также призналась, что ей было жаль расставаться с ее соведущим, которого она считает чутким и тонким партнером. На шоу ее заменит Алена Бабенко.