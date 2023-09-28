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85-летняя актриса Лия Ахеджакова получает в Европе за выступление в спектакле около полумиллиона рублей.

По информации источника, несмотря на свой возраст, артистка отправилась на гастроли за границу. В рамках гастролей Лия Ахеджакова представляет зарубежной публике спектакль под названием «Мой внук Вениамин», который основан на пьесе Людмилы Улицкой. Выступления уже прошли в Армении и Грузии, и хотя не все билеты были проданы, залы были достаточно заполнены.

В октябре 2023 года Ахеджакова планирует выступить в городах Германии, где самые доступные билеты стоят 6 тысяч рублей. Также запланированы выступления в Швейцарии.

Учитывая полные залы и зарплаты команде проекта и актерам, Лия Ахеджакова может заработать более 500 тысяч рублей за каждое выступление.

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