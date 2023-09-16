Катерина Шпица рассказала, что на съемках фильма «У людей так бывает» ее поддержал режиссер Владимир Меньшов.

Артистка пояснила, что в одной из сцен один из персонажей должен был дать ей пощечину. Но девушка высказалась в том духе, что это будет жестоко по отношении к ее героине. Она предложила изменить сцену, в которой герой просто не дарил бы ей цветы после театральной постановки.

Меньшову подобные коррективы понравились, он поддержал Шпицу и отметил, что это будет эмоциональнее и тоньше, чем применение физической силы.

Актриса восхитилась юмором и интересными рассказами Меньшова на съемках. При этом она сообщила, что режиссер практически все свободное время находился в своем вагоне, из-за чего пообщаться с ним за кадром не вышло.