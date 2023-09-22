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Актриса Деми Мур стала настоящей сенсацией Недели моды в Милане. Она побывала на показе новой весенне-летней коллекции бренда Fendi и привлекла внимание всех присутствующих ярким провокационным нарядом.

60-летняя актриса сидела на показе вместе со знаменитыми моделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, причем выглядела как их ровесница. Хотя обе манекенщицы на 10 лет младше актрисы.

Деми Мур сразила окружающих обтягивающим топом в рубчик кораллового цвета, под который актриса не надела нижнее белье. Также на ней была юбка в тон и отлично дополняющие образ черная сумочка и оригинальные босоножки.

Звезда не стала увлекаться макияжем, нанеся косметику лишь по минимуму. Также она распустила волосы. Пользователи Сети восхитились образом актрисы, сделав ей множество комплиментов в комментариях к фотографиям с красной дорожки.

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