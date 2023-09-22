Актриса Анна Богомолова поделилась своими впечатлениями о Павле Прилучном, называя его человеком с тонкой натурой.

«Мы с ним знакомы лично, и он прекрасный человек, большой джентльмен, очень тонкий, адекватный и классный. Не сталкивалась с тем, что с ним якобы сложно найти общий язык. Как по мне, он душка!» — подчеркнула Богомолова.

Актриса рассказала об этом на премьере фильма «Лада Голд», в котором она работала с Павлом Прилучным. По ее словам, ее персонаж в фильме совсем не похож на нее, но это только придавало интерес игре нового для нее персонажа.

Павел Прилучный состоит в браке с актрисой Зепюр Брутян, с которой он познакомился на съемках сериала «В клетке». Предложение руки и сердца актер сделал после нескольких свиданий. Их свадьба состоялась в Армении летом 2022 года, и в апреле 2023 года Зепюр Брутян родила сына Микаэля. Этот ребенок стал третьим для Павла Прилучного, у него есть сын Тимофей и дочь Мия от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце.