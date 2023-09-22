ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актриса Анна Богомолова поделилась своими впечатлениями о Павле Прилучном, называя его человеком с тонкой натурой.

«Мы с ним знакомы лично, и он прекрасный человек, большой джентльмен, очень тонкий, адекватный и классный. Не сталкивалась с тем, что с ним якобы сложно найти общий язык. Как по мне, он душка!» — подчеркнула Богомолова.

Актриса рассказала об этом на премьере фильма «Лада Голд», в котором она работала с Павлом Прилучным. По ее словам, ее персонаж в фильме совсем не похож на нее, но это только придавало интерес игре нового для нее персонажа.

Павел Прилучный состоит в браке с актрисой Зепюр Брутян, с которой он познакомился на съемках сериала «В клетке». Предложение руки и сердца актер сделал после нескольких свиданий. Их свадьба состоялась в Армении летом 2022 года, и в апреле 2023 года Зепюр Брутян родила сына Микаэля. Этот ребенок стал третьим для Павла Прилучного, у него есть сын Тимофей и дочь Мия от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце.

Вам может понравиться

Украинские военные продолжают бесплодные попытки взять в клещи Артёмовск

ВСУ все еще пытаются окружить Артемовск с флангов, пишет портал «Военное обозрение». Отмечается, что ожесточенные боевые действия у населенных пунктов Андреевка и Клещеевка не прекращаются ни на минуту. ВСУ несут

В Чите поток воды с пятого этажа многоквартирного дома залил тротуар

Местный житель города Чита опубликовал видеозапись, как с балкона многоквартирного дома сильным потоком льется вода прямо на тротуар улицы. Отмечается, что поток воды хлынул с балкона квартиры, расположенной на пятом

Полковник Литовкин: из-за больших потерь ВСУ используют тактику просачивания

Киев перешел к «тактике просачивания», так как огромные потери не позволяют продолжать «мясные штурмы», рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что смысл этой тактики заключается в прорыве обороны небольшими