На XXI Открытом российском фестивале кино и театра «Амурская осень», который традиционно проходит в Благовещенске, народный артист РФ Юрий Чернов пообщался с журналистами. Он рассказал о своем коллеге Артуре Смольянинове* и юмористе Максиме Галкине**, попытавшись объяснить их бегство из страны и антироссийские заявления.

Чернов назвал обоих артистов «выплевками тех времен, когда молодое поколение продало Россию Западу за американскую жвачку».

Актер напомнил, что после развала СССР все российское для молодежи внезапно стало плохим и несоответствующим модным тенденциям. В моде тогда был исключительно западный импорт.

«На свое прошлое мы лили помои, расцвел либерализм, а по сути, это помойка в головах. Либерализм стал модным. Поэтому у таких, как Галкин и Смольянинов и других их ровесников твердое убеждение, что молодцы у нас только ненавидящие свою страну», – пояснил Чернов.

Напомним, что Галкин сейчас организует концерты в Израиле, куда сбежал вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. На них он регулярно выдает все новые антироссийские шутки. Смольянинов же заявил, что готов принимать участие в конфликте на стороне ВСУ.

* Лицо, внесенное в России в список экстремистов и террористов.

** Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента в РФ.