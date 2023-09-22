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Актер Александр Килин из Перми, который снимался в сериале «Реальные пацаны» в 2014 году был осужден за убийство и изнасилование. Он отбывал срок своего наказания в исправительной колонии Соликамска. Стало известно, что сейчас осужденный актер находится в зоне спецоперации на Украине.

Отмечается, что Килин опубликовал в соцсети снимок из зоны боевых действий с товарищем по службе еще в июле 2023 года. В августе текущего года он выложил селфи в камуфляже и бронежилете. Журналисты 59.ru связались с Александром. Он подтвердил, что действительно был в зоне спецоперации, однако получил ранение и сейчас находится на лечении в госпитале в Луганске.

Александр Килин в 2014 году был осужден за изнасилование и убийство 19-летней девушки. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Отмечается, что с погибшей он познакомился в баре на вечеринке, откуда ушел вместе с девушкой. На следующее утро тело обнаженной девушки было обнаружено на пустыре. Следствие установило, что Килин нанес своей жертве несколько ударов по голове камнем.

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