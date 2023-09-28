Российский актер Евгений Цыганов рассказал о серьезной травме, полученной в процессе съемок фильма «1993», которая привела к потере памяти.

Цыганов исполнял роль 40-летнего трубоукладчика в этом фильме, и в ходе одной из сцен ему пришлось участвовать в настоящей драке, которая завершилась неудачно. Удар, который актер получил, пришелся в нервное окончание его челюсти и привел к временной утрате памяти.

В результате травмы Цыганов временно не мог вспомнить даже свою собственную жизнь и роль в фильме, а также потерял четкое представление о текущем времени. Постепенно память возвращалась к артисту, и одним из самых удивительных моментов было осознание исторических событий и процессов, происходящих в 2023 году.

В своем интервью Цыганов поделился опытом съемок в фильме, где ему пришлось исполнять разнообразные сцены, даже танцевать в стиле Майкла Джексона и воплощать разные образы. Однако из-за потери памяти актер иногда забывал детали и события, произошедшие на съемочной площадке.