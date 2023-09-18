Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За пару дней до смерти поэта-песенника Николая Добронравова в Сети появились слухи о гибели его однофамильца Федора, известного актера. Сообщалось, что его тело обнаружили на въезде в Москву, но к счастью, это был лишь фейк.

Сама актер Федор Добронравов рассказал, что «слухи о его смерти несколько преувеличены» и отметил, что таким образом его хоронят уже минимум в десятый ряд.

Издание «Аргументы и факты» рассказало, что Николай и Федор Добронравовы – не родственники, а однофамильцы, имеющие совершенно разную судьбу.

Так, поэт-песенник родился в 1928 году в Ленинграде в семье инженера, его дед был священником.

Федор Добронравов появился на свет в 1961 году в Таганроге, его отец был строителем, а мать трудилась на хлебозаводе.

Однако в «АиФ» все же нашли общее в биографиях обоих Добронравовых. Все дело в том, что поэт-песенник в 1950 году закончил школу-студию при МХАТ и пытался сделать актерскую карьеру. Он даже засветился в фильмах «Возвращение Василия Бортникова» и «Спортивная честь», однако потом пошел по другой стезе.

Вам может понравиться

Сбитый над Москвой дрон рухнул в лесу у Новорижского шоссе

Выяснилось, куда упали обломки украинского беспилотника, который в ночь на 17 сентября был сбит в Истринском районе Московской области. Руководитель муниципалитета Татьяна Витушева сообщила, что дрон рухнул в лесу между

Defense One: ВСУ нечего противопоставить «Ланцетам», поэтому они прячут технику

ВСУ нечего противопоставить российским дронам-камикадзе «Ланцет», поэтому они вынуждены прятать танки и другую технику, пишет РИА Новости. Представитель главного управления украинских ракетных войск Юрий Пацкан заявляет, что западная техника могла

Генерал Виктор Соболев: СВО может завершиться раньше, чем через год

Численность российских Вооруженных сил стремительно восстанавливается до полутора миллионов военнослужащих. Поэтому спецоперация на Украине может продлиться и меньше года, считает депутат Госдумы Виктор Соболев. Он отметил, что россияне активно идут