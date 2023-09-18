За пару дней до смерти поэта-песенника Николая Добронравова в Сети появились слухи о гибели его однофамильца Федора, известного актера. Сообщалось, что его тело обнаружили на въезде в Москву, но к счастью, это был лишь фейк.

Сама актер Федор Добронравов рассказал, что «слухи о его смерти несколько преувеличены» и отметил, что таким образом его хоронят уже минимум в десятый ряд.

Издание «Аргументы и факты» рассказало, что Николай и Федор Добронравовы – не родственники, а однофамильцы, имеющие совершенно разную судьбу.

Так, поэт-песенник родился в 1928 году в Ленинграде в семье инженера, его дед был священником.

Федор Добронравов появился на свет в 1961 году в Таганроге, его отец был строителем, а мать трудилась на хлебозаводе.

Однако в «АиФ» все же нашли общее в биографиях обоих Добронравовых. Все дело в том, что поэт-песенник в 1950 году закончил школу-студию при МХАТ и пытался сделать актерскую карьеру. Он даже засветился в фильмах «Возвращение Василия Бортникова» и «Спортивная честь», однако потом пошел по другой стезе.