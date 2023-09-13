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Минобороны Румынии решило построить на берегу Дуная два бетонных бомбоубежища для защиты жителей населенного пункта Плауру. Именно там на прошлой неделе были обнаружены обломки ударного беспилотного аппарата.

«Бетонными укрытиями, бомбоубежищами смогут воспользоваться жители приграничных румынских населённых пунктов», – рассказали представители Минобороны агентству AFP.

Падение обломков дрона названо главной причиной строительства укрытий. Отмечается, что к работам привлекли около полусотни солдат румынской армии.

Ранее Бухарест предложил жителям села Плауру, которое располагается прямо напротив морвокзала в Измаиле, эвакуироваться и воспользоваться временным жильем, предоставляемым властями. Однако из населенного пункта уехали всего несколько человек, остальные предпочли остаться дома.

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