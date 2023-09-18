AFP: Франция подготовила новый план по поголовью волков в стране

Французское правительство обнародовало в понедельник (18 сентября) в Лионе общие положения своего «волчьего плана» на 2024-2029 годы, который должен обеспечить лучшую защиту волков, классифицируемых сегодня как исчезающий вид, но включает в себя новые положения, названные зоозащитниками достаточно тревожными.

После нескольких переносов срока документ, призванный заменить предыдущий план, срок действия которого истекает в конце 2023 года, был официально представлен префектурой региона Овернь-Рона-Альпы членам «Национальной волчьей группы» (GNL): представителям от сельскохозяйственных союзов, выборным должностным лицам, охотникам, представителям администрации и природоохранной ассоциации.

Встреча, которая пройдет за закрытыми дверями, обещает быть напряженной, поскольку этот сложный вопрос является, помимо прочего, политически чувствительным. Однако несколько членов GNL отметили в минувшие выходные, что, поскольку некоторые важные решения еще не приняты, заявления в понедельник будут скорее «рекомендациями», чем твердым планом.

Основная тенденция, однако, ясна: новая программа «учитывает, что волку больше не грозит опасность исчезновения, но, с другой стороны, существует реальная опасность исчезновения французского скотоводства», объяснил для «Агентства Франс Пресс» источник в правительстве страны. Подготовленный план «направлен на установление нового баланса».

Марк Фесно, министр сельского хозяйства Франции, раскрыл намерения властей по «волчьему» вопросу во вторник (12 сентября), во время посещения животноводческой выставки: «Мы столкнулись с популяцией волков, которая растет в геометрической прогрессии. Нам следует поздравить себя с тем, что этот вид определенно спасен с точки зрения биоразнообразия. Но есть момент, когда порог поголовья волков становится настолько высок, что он больше не совместим с животноводческой деятельностью и, в частности, с пастбищной деятельностью».

Французские волки становятся опасными

После исчезновения на некоторое время волка во Франции вновь появились в начале 1990-х, и их ряды постепенно росли, к большому разочарованию фермеров, которым пришлось сожалеть о нападениях серых хищников на более чем 12 000 сельскохозяйственных животных в 2022 году.

Численность canis lupus, проникающих на все новые территории, в начале сентября 2023-го была пересмотрена в сторону увеличения до 1104 особей (по сравнению с 906 волками ранее), согласно расчетной оценке Французского офиса по биоразнообразию (OFB) на основе определенных индексов (следы, вой, генетические анализы и т. д.).

Эта цифра также означает, что в этом году во Франции допустимо убить порядка 209 волков при разрешенной квоте в 19% от текущего поголовья.

Новый план французского правительства, разрабатываемый в настоящее время, должен удовлетворить фермеров, поскольку он предусматривает упрощение протоколов отстрела особей волков, осуществляющих нападения на стада и пересмотр статуса волка со «строго охраняемого вида» на «охраняемый вид». По словам источника в правительстве, новые нормы должны постепенно распространиться на всю Европу.

Другие области плана включают в себя пересмотр методов подсчета поголовья волков, чтобы избежать «недоверия», а также лучшую компенсацию и поддержку фермеров-животноводов, ставших жертвами нападений серых хищников.

В текущем виде план «крайне разочаровывает», считает совет «Крестьянской конфедерации», высказывая сожаление, что он не удовлетворяет ни одной из потребностей, «существующих на местах», особенно в плане защиты скотоводства.

Что касается шести зоозащитных ассоциаций, участвующих в GNL, то, по их мнению, правительство идет по неправильному пути, вторя «заявлениям некоторых сельскохозяйственных организаций о распространении волков и угрозе животноводства», о чем высказал сожаление Жан-Давид Абель, представитель France Nature Environment. Те не менее, по его словам, за исключением Испании и Италии, волки «нигде не находятся в лучшем положении» на территории Европы.

Что касается вопроса о статусе волка, то, по его мнению, это всего лишь «морской змей» (прим. Discover: на фр. serpent de mer – журналистский термин, означающий давно обсуждаемую и не имеющую решения проблему), что свидетельствует о «невежестве» сторонников этой идеи.

Выступающих на стороне волков зоозащитников также раздражают заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, недавно осудившей «концентрацию волчьих стай в некоторых европейских регионах, которая стала реальной опасностью для домашнего скота и, потенциально, для человека» и объявившей о возможном пересмотре охранного статуса для canis lupus.

Фон дер Ляйен «играет в политику, а серые хищники – сверхлегкая мишень», осуждающе заметил Абель, выступив против «популистской стратегии» Европейской народной партии, в которой она состоит.