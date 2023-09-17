В ночь на 17 сентября была организована эвакуация пассажиров из терминала B в столичном аэропорту Шереметьево. Людей через громкоговоритель призвали срочно покинуть терминал, в котором якобы обнаружились технические проблемы.

Пассажиры интересовались точными причинами эвакуации. Сотрудники терминала сообщили, что речь идут об учебной тревоге. Осуществлялась проверка эвакуационных записей, не более того.

Скорее всего, связи между эвакуацией пассажиров из терминала в Шереметьево и попыткой ВСУ атаковать столицу дроном самолетного типа, сбитым в Московской области, нет.

В справочной службе рассказали, что из-за учебной тревоги не планируется отменять рейсы, все запланированные авиаперелеты состоятся согласно расписания.

Напомним, что в Подмосковье минувшей ночью было сбито три беспилотных аппарата ВСУ.