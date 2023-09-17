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В случае атаки на территорию стран НАТО командование военного блока в первый день боевых действий сможет задействовать 300-тысячную группировку сил. С таким заявлением выступил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

По словам адмирала, обновленные планы ведения оборонительных боевых действий военного блока НАТО подразумевают поддержания 300-тысячной группировки войск в постоянной боевой готовности, чтобы в случае необходимости была возможность вести активные оборонительные бои на протяжение не менее 30 суток.

«Если противник атакует, мы должны быть готовы. Нам нужно больше военных в высокой степени готовности, а это не то, что можно сделать за ночь», – заявил Роб Бауэр. При этом в дальнейшем военный блок сможет задействовать основные силы в размере около 3,5 миллионов военнослужащих.

Напомним, что адмирал Бауэр уже выступал с заявлением об отсутствии у командования Североатлантического альянса планов по нападению на Российскую Федерацию. Также он подчеркнул, что Москва была уведомлена о том, что блок НАТО не представляет опасности России.

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