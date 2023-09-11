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В Гуругаоне, городе-спутнике Нью-Дели, двое налетчиков в масках остановили автомобиль полицейского и ограбили его. Этот инцидент произошел в субботу (9 сентября) на Южной окружной дороге (SPR), когда офицер полиции направлялся на охрану саммита G20.

Индия, сообщает издание, успешно председательствовала в G20. Для участия в этом значительном мероприятии было задействовано множество сотрудников делийской полиции. В течение многих дней индийское полицейские изо всех сил старались обеспечить строгие меры безопасности в окрестностях Нью-Дели с помощью множества видеокамер и патрулирования. Но тем временем в Гуругаоне произошел инцидент, когда полицейский, занимавшийся охраной лидеров мировой политики, сам оказался не в безопасности.

Поездка на ночное дежурство

По данным полиции Нью-Дели, нападение грабителей произошло поздним субботним вечером, когда 32-летний констебль Раджкумар ехал из округа Махендрагарха в Дели на патрулирование периметра площадки ночной встречи на высшем уровне. Когда около 23:00 констебль добрался до трассы SPR, перед его автомобилем внезапно остановилась белая машина. Как позже сообщил офицер, из этого авто вышли двое мужчин в масках и с оружием. Один из них приставил пистолет к лобовому стеклу, другой приставил свое оружие к голове потерпевшего через открытое окно на двери машины.

Раджкумар сообщил в своем заявлении, что сразу после этого люди в масках потребовали от него покинуть машину, угрожали иначе застрелить. Когда он вышел, они столкнули его на обочину, а затем угнали его автомобиль. Полицейский указала, что в машине также осталась его полицейская форма, бумажник с 5000 рупиями (около 5700 руб.), полицейское удостоверение и водительские права. Из-за темноты он не смог разглядеть регистрационный номер на Suzuki Swift – автомобиле преступников.

Представитель полиции Нью-Дели заявил, что на кадрах видеонаблюдения был замечен только белый автомобиль грабителей, но установить его номер не удалось.

Старший инспектор Аджай Малик из полицейского участка Хедки-Даула добавил, что сотрудники полиции из его участка участвуют в расследовании этого наглого преступления вместе со столичной группой полицейских, и преступники будут арестованы в самое ближайшее время.

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