Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание South China Morning Post сообщило, что 59-летняя жительница Китая решила родить детей, чтобы избавиться от одиночества. Отмечается, что женщина в возрасте родила девочек-близняшек.

Пенсионерка в возрасте 59-ти лет решилась вновь стать матерью. У нее есть взрослый сын, который проживает отдельно и навещает родителей не чаще одного-двух раз в год. Женщина и ее супруг чувствовали себя очень одинокими, им казалось, что их дом стал безжизненным и пустым. Поэтому женщина решила родить еще ребенка. Для этого ей пришлось обратиться за помощью к специалистам, которые провели ей процедуру экстракорпорального оплодотворения. Ее стоимость составила более 100 тысяч юаней (1.3 миллиона рублей). Женщина успешно забеременела и родила двух здоровых дочерей.

По словам пенсионерки, она планирует с детства приучать детей к самостоятельности, чтобы к восьми годам близняшки уже могли сами справляться с домашними делами. Также она подчеркнула, что у них с супругом хватит средств, чтобы содержать детей до 20-летнего возраста.

Вам может понравиться

В Перми мужчина, прокрутивший тело девушки в мясорубке, вернулся с СВО

Из зоны проведения специальной военной операции вернулся житель Пермского края Дмитрий Зеленский. Ранее он был осужден за жестокое убийство 27-летней девушки, но затем оказался под Луганском и участвовал в СВО,

Алена Бабенко о своей новой работе в «Жди меня»: мне сложно справляться с эмоциями

Российская актриса Алена Бабенко стала телеведущей в программе «Жди меня». После ухода с проекта Татьяны Арнтгольц руководство канала НТВ решило пригласить на роль ведущей актрису Алену Бабенко. По словам актрисы,

Один человек погиб и 163 пострадали из-за мощного взрыва на складе в Ташкенте

В результате взрыва на складе в Ташкенте погиб 1 человек. Еще 163 получили ранения разной степени тяжести, рассказали в Минздраве Узбекистана. 24 пострадавших доставили в Республиканский центр скорой помощи в