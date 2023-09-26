Издание South China Morning Post сообщило, что 59-летняя жительница Китая решила родить детей, чтобы избавиться от одиночества. Отмечается, что женщина в возрасте родила девочек-близняшек.

Пенсионерка в возрасте 59-ти лет решилась вновь стать матерью. У нее есть взрослый сын, который проживает отдельно и навещает родителей не чаще одного-двух раз в год. Женщина и ее супруг чувствовали себя очень одинокими, им казалось, что их дом стал безжизненным и пустым. Поэтому женщина решила родить еще ребенка. Для этого ей пришлось обратиться за помощью к специалистам, которые провели ей процедуру экстракорпорального оплодотворения. Ее стоимость составила более 100 тысяч юаней (1.3 миллиона рублей). Женщина успешно забеременела и родила двух здоровых дочерей.

По словам пенсионерки, она планирует с детства приучать детей к самостоятельности, чтобы к восьми годам близняшки уже могли сами справляться с домашними делами. Также она подчеркнула, что у них с супругом хватит средств, чтобы содержать детей до 20-летнего возраста.