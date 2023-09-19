В Елецком районе Липецкой области правоохранители раскрыли дело о краже 30 тысяч рублей у 70-летней пенсионерке. Отмечается, что кража произошла в храме. По информации следствия, денежные средства были украдены у женщины 31 августа, когда она посетила местную церковь. Обнаружив пропажу, пенсионерка написала заявление в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи камер наблюдения, находящихся в храме. По итогу им удалось установить личность 46-летней прихожанки церкви, ранее судимой жительнице Елецкого района.

При задержании подозреваемая рассказала, что заметила, как из сумки пенсионерки выпали деньги. Она вернула деньги владелице, однако, не всю сумму, а только ее часть. Таким образом, она хотела отвести от себя подозрение: сколько нашла, столько и вернула.

Однако, просмотрев камеры наблюдения, правоохранители выяснили, что подозреваемая часть найденных денег присвоила себе. При ее задержании она вернула оставшиеся деньги. Против нее возбуждено уголовное дело по факту кражи.