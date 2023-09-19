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Россия полностью контролирует воздушное пространство Украины, что является главной проблемой ВСУ. Киеву нечего противопоставить российской авиации из-за отсутствия соответствующих воздушных средств поражения, пишет американское издание «1945».

Военный эксперт Джон Россомандо, перевод публикации которого представляет РИА Новости, отметил, что ПВО России не дает возможности украинским самолетам наносить удары по наземным подразделениям ВС РФ.

Также Россомандо считает совершенно бесполезными поставки на Украину реактивных систем залпового огня и ракет ATACMS к ним, танков Abrams и другого вооружения. Потенциал всего этого можно раскрыть только при наличии военной мощи, обеспечивающей превосходство в воздухе. Но в распоряжении Киева ее нет.

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