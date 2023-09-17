17 врачей в США три года не могли поставить диагноз ребенку, а ChatGPT смог

За период пандемического карантина американка Кортни установила батут, чтобы два ее маленьких ребенка не скучали, пишет TODAY. Однако вскоре после веселых прыжков ее сын Алекс, на тот момент которому было 4 года, стал испытывать боли.

«Няня моих деток сообщила мне: «Приходится давать ему мотрин (обезболивающее) каждый день, иначе у него начинается истерика», – рассказала источнику материала Кортни, попросившая не указывать ее фамилию. «Если он принимал мотрин, только тогда с ним все было в порядке».

Но затем Алекс начал скрежетать зубами, и мать повела сына к дантисту. За этим последовала трехлетняя серия походов по врачам, чтобы выяснить причины усиливающейся боли ребенка и, в конечном итоге, других возникающих у него симптомов.

К концу этого пути Кортни приблизилась только в начале 2023-го, когда наконец получила верный диагноз сына из невероятного источника – ChatGPT. Утратившая веру во врачей американка создала учетную запись, а затем поделилась с платформой ИИ всем, что ей было известно о симптомах ребенка, и всей информацией, которую она смогла извлечь из его МРТ.

«Мы побывали у большого числа специалистов. В какой-то момент даже оказались в неотложке. Я продолжала искать причину болей у сына», – сообщила она. «Я сидела ночами за компьютером… просматривая массу различной информации».

Поэтому, когда ChatGPT неожиданно назвал диагноз для ее сына – синдром фиксированного спинного мозга (СФСМ) – «это имело огромный смысл», вспоминает она.

Страдающий ребенок и бессильные врачи

Когда Алекс (фото выше) принялся скрежетать зубами, его родители даже решили, что у него прорезаются коренные зубы и боль из-за этого. Поскольку это продолжалось, они предположили, что у него кариес.

«Наша милая личность, наш малыш совершенно растворялся в этом истерящем существе, которого прежде было», – вспоминала Кортни.

По ее словам, стоматолог «все исключил», но направил к ортодонту, предположив, что все дело в обструкции дыхательных путей, из-за чего у ребенка плохой сон и поэтому он выглядит таким утомленным и угрюмым. Ортодонт посчитал, что нёбо Алекса недостаточно просторное для его рта и растущих зубов, из-за чего ему, вероятно, было трудно дышать по ночам. Доктор установил Алексу в нёбо специальный расширитель, и родителям первое время даже казалось, что дела их сына пошли на поправку.

«На какое-то время все стало лучше», – рассказала Кортни. «Мы так надеялись, что наконец смогли выйти на финишную прямую».

Но после она обратила внимание, что Алекс практически перестал расти. Педиатр заявил, что все в порядке, просто на развитие ребенка негативно влияет пандемия. Кортни не согласилась с этим, однако, когда в начале 2021-го она все же привела сына на осмотр, доктор зафиксировал некоторое увеличение роста ребенка.

Тогда педиатр выписал Алекса направление на физиотерапию, обратив внимание на некоторый дисбаланс между его левой и правой сторонами тела. «Он шагал правой ногой и левую ногу просто подволакивал», – сообщила Кортни.

Но еще до начала курса физиотерапии мальчик стал испытывать сильные головные боли, усиливающиеся день ото дня. Кортни и Алекс посетил невролога, который сказал, что у ребенка мигрень. Поскольку мальчик страдал плохим сном, его снова показали отоларингологу, чтобы убедиться в отсутствии проблем со сном из-за носоглотки.

Как отметила женщина, независимо от того, скольких медицинских специалистов посещала их семья, эти врачи обращались только к своим узким областям знаний.

«Оказалось, что обычные доктора не способны разобраться в сложной проблеме», – добавила она. «Никто из них не сможет подсказать вам вероятный диагноз».

После физиотерапевт высказал предположение, что у мальчика могла быть мальформация Киари – врожденное заболевание, выражающееся аномалией в мозге, возникающей в месте соединения позвоночника и черепа. Кортни начала исследовать эту версию, побывав с сыном у других врачей – нового педиатра, двух терапевтов и специалиста по опорно-двигательному аппарату – но эта попытка разобраться с болезнью сына вновь оказалась тупиком.

Правильный диагноз от ИИ

Всего за три года женщина вместе с сыном посетила 17 разных медицинских специалистов. Но у ребенка так и не было диагноза, способного объяснить всю его симптоматику. Измученная и почти отчаявшаяся мать решила на удачу обратиться к искусственному интеллекту через ChatGPT, уже не надеясь узнать диагноз от врачей.

«Я изучила построчно все, что показали о моем сыне медицинские исследования, и внесла все это в ChatGPT», – заявила женщина. «Я дописала сама о том… что сын не хочет сидеть за яблочным пюре со скрещенными ногами».

В конце концов ИИ сообщил ей вероятный диагноз – СФСМ. Тогда Кортни нашла и присоединилась к группе в соцсети для семей, где есть дети с этим заболеванием. Их истории в ленте группы были удивительно похожи на историю болезни Алекса. Женщина назначила встречу с другим нейрохирургом и сообщила врачу, что подозревает у сына СФСМ. Доктор взглянула на снимки МРТ и после этого объяснила наконец, что не так с Алексом.

«Врач показал мне: «Вот оккультная расщелина позвоночника, а вот место фиксации спинного мозга», – рассказала Кортни.

«При СФСМ спинной мозг к чему-то будто бы прилипает. Иногда это бывает опухоль позвоночного канала. Или шишка на косточке. Случается, что на конце спинного мозга развивается слишком много жировой ткани», – объяснила детский нейрохирург Холли Гилмер (Мичиганский институт головы и позвоночника), занимавшаяся лечением Алекса. «Аномалия может растягивать спинной мозг… и она это делает».

У многих детей, которым диагностируется расщелина позвоночника, на спине обнаруживается различимый признак этого (ямочка, пучок волос или красное пятно). Но тип заболевания, наблюдаемый у Алекса, является закрытым или spina bifida occulta.

«В отношении маленьких детей часто бывает довольно сложно поставить диагноз, ведь они еще не умеют говорить», – пояснила доктор Гилмер (ее фото ниже), добавив, что многие родители не осознают, что симптомы у их детей указывают на проблему. «Если ребенок почти постоянно ведет себя определенным способом, то родители начинают считать, что это нормально для него».

Когда Кортни в конце концов смогла выяснить диагноз Алексу, то испытала, по ее словам, «все стандартные эмоции: облегчение, уверенность и волнение за будущее ребенка».

ИИ в медицине

Общедоступный ChatGPT представляет собой разновидность ИИ, воспринимающего входные данные, вводимые человеком. Однако этот ИИ не способен вести диалог или давать ответы в формате, на который могли бы рассчитывать многие люди.

По словам доктора философии Эндрю Бим, доцент гарвардской кафедры эпидемиологии, где исследуются модели машинного обучения и медицина: «Всякий раз, когда задаешь вопрос ChatGPT, его искусственный интеллект вызывает из своей памяти все то, что узнал из интернета ранее, и пытается сопоставить с этим вводную информацию, чтобы предсказать недостающий текстовой фрагмент».

Используя ChatGPT для поиска верного диагноза, может сообщить программе, к примеру, «я испытываю жар, меня знобит, есть боли в теле». Тогда ИИ подставит в качестве наиболее возможного диагноза «грипп», объяснил Эндрю Бим.

«ИИ постарается предоставить оператору фрагмент текста, максимально схожий с… заданной ему информацией», – добавил он. «Это просто очень мощная поисковая система в медицинских базах данных».

В случае сложных заболеваний, продолжил Бим, ChatGPT действительно способен помочь с диагнозом. «Этот ИИ прочитал буквально всю информацию в интернете. По сути, у него нет слепых зон, подобно узким врачебным специальностям».

Но в ближайшем будущем способности медицинского ИИ не смогут заменить опыт клинициста, отметил Бим. Так ChatGPT в некоторых случаях выдумывает информацию, если ему не удается подобрать наиболее подходящий ответ на основе собранных данных. Например, вы спрашиваете его о современных исследованиях гриппа. ИИ может отреагировать несколькими названиями исследований, на первый взгляд, вполне реальными, и авторами, которые прежде писали о гриппе, но в действительности таких статей может и не быть – программный комплекс все это попросту выдумал.

«Этот феномен называется учеными галлюцинацией, и подобное становится настоящей проблемой, если оценивать ее с позиции медицинского применения, потому в этом направлении выдумок быть не может», – уточнил Эндрю Бим.

Диагностика и лечение

Сейчас Алекс, по словам его матери, ведет себя беспечно и любит участвовать в играх другими детьми. В 2022-м он стал играть в бейсбол, но прекратил это из-за травмы. Также ему пришлось бросить хоккей, поскольку на катке у него начинаются боли в спине и коленях. Однако он придумал, как участвовать в этих играх, не играя самому.

«Он чертовски сообразительный», – отметила Кортни. «Он забирается на какую-нибудь конструкцию или залазит на стул и становится судьей. Таким образом, он нашел способ сохранить себя в числе участников игры».

После получения точного диагноза Алекс несколько недель назад перенес операцию, позволившую устранить физиологические признаки синдрома фиксированного спинного мозга и пока что находится на поправке.

«По сути, мы освободили ствол спинного мозга из участка в нижней части копчика, где ранее он застрял», – сообщила доктор Холли Гилмер. «Это позволило снять напряжение».

Американка Кортни поделилась этой личной историей, чтобы помочь другим родителям, оказавшимся в схожей ситуации.

«Никто не способен собрать все данные за вас», – заявила она. «Именно вы должны стать настоящим защитником своего ребенка».