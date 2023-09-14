В результате несчастного случая подросток из Солонешенского района Алтайского нанес своей маленькой сестре травмы несовместимые с жизнью. Об этом сообщают медики, работающие на станции скорой помощи в городе Бийск.

Известно, что трагический случай произошел еще 20 сентября, когда 14-летний подросток работал ручной косой. По трагическому стечению обстоятельств он случайно нанес удар своей 4-летней сестре. К сожалению, острие ручной косы угодило ребенку прямо в сердце. Полученная рана была несовместима с жизнью, поэтому малышка скончалась еще до приезда медиков.

По словам главного врача скорой медицинской помощи Алексея Карнаухова, нельзя допускать несовершеннолетних особ к работе с опасным инструментов без присмотра со стороны взрослых. Врач порекомендовал родителям регулярно проводить с детьми профилактические беседы на тему техники безопасности при обращении с опасными инструментами.