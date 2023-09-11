11-летняя жительница Москвы воспользовалась отъездом отца на отдых и устроила дома вечеринку с друзьями. По возвращению мужчина был шокирован из-за разгромленного жилища, пишет тг-канал SHOT.

Отец оставил школьнице ключи от квартиры и после его отъезда в гости к девочке заглянули пятиклассники. Они устроили в трехкомнатной квартире потоп и практически полностью уничтожили жилище.

Вернувшись домой, отец не узнал квартиру. Он подумал, что стал жертвой грабежа и связался с полицией. Однако позже выяснилось, что «сюрприз» ему преподнесла дочь.

Она заявила, что просто «посидела с подружками». Однако вид квартиры говорит совсем о другом. В жилище сломана мебель, из-за потопа вздулся паркет, а в каждой из комнат обнаружены залежи грязи.