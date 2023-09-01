В далеком 2005 году на День Знаний 1-го сентября маленькая девочка Ася Петряева пошла в первый класс в одну из школ Калуги. Однако вместо праздника девочка очень сильно расстроилась. При
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В далеком 2005 году на День Знаний 1-го сентября маленькая девочка Ася Петряева пошла в первый класс в одну из школ Калуги. Однако вместо праздника девочка очень сильно расстроилась. При этом журналисты местного телевидения обратили внимание на плачущую девочку с красивым белым бантом.

Спустя несколько лет отрывок из репортажа о Дне Знаний в Калуге от 2005 года попал в YouTube, где он мгновенно стал популярным. Аудитории сразу же запомнилась фраза «Никакого праздника», произнесенная на эмоциях маленькой Асей, которая впоследствии стала мемом.

Тогда учительница закрыла маленькую девочку в кабинете, обнаружив это только на линейке. При этом опоздавшей на праздничное мероприятие Асе не досталось воздушного шарика. Этим и была обусловлена эмоциональная речь маленькой первоклашки.

Когда видео с девочкой стало очень популярным в Сети, ее пригласили на телевидение для съемок в программах «Пусть говорят» и «Аффтор жжет». Также маленькую Асю пригласила популярная рок-группа Би-2 выступить на их концерте. Повзрослев, девушка стала выпускницей филологического факультета Калужского государственного университета, где она получила профессию учителя русского и китайского языков.

Однако по профессии работать девушка не спешит. Теперь девушка хочет попробовать свои силы в сфере организации крупных мероприятий и работать с известными людьми.

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