ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Вера Брежнева оконфузилась на концерте, закрывающем фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Она даже расплакалась от досады, не сумев произнести без запинок всего два слова на украинском языке.

Артистка, которая отказалась от своего старого псевдонима, якобы слишком советского, и называющая себя просто Vera, выступила на русском языке. Однако попрощаться со зрителями она все же решила на украинском, чтобы в очередной раз продемонстрировать свой «патриотизм». Но туже же запнулась, не сумев выговорить фразу «Дякую за гостиннiсть» («Спасибо за гостеприимство»).

Проглотив слезы, которые сами по себе потекли из глаз после такого позора, и переждав недовольный свист зрителей, Вера Галушка продолжила говорить по-русски.

Ничего неожиданного в незнании певицей родного языка нет. Достаточно лишь вспомнить одно из ее высказываний тех времен, когда она еще не была столь рьяной «патриоткой»:

«Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге», – заявила тогда Брежнева.

Сейчас она повсюду носится с украинским флагом, но вот учить язык и петь что-то, кроме хорошо всем известных песен на русском, певица не слишком торопится. Из-за этого на нее постоянно обрушивается волна хейта со стороны российских и украинских зрителей.

Вам может понравиться

Командование ВС Украины планирует бросить на прорыв российских позиций под Клещеевкой и Артемовском иностранных наемников

Руководство вооруженных сил Украины приступило к формированию ударного кулака из иностранных наемников, чтобы попытаться прорвать оборонительные позиции российской армии на Артемовском направлении. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры

Лидер ЛДПР Слуцкий обвинил агентурную сеть ВСУ в запусках ударных беспилотников на территории России

Ударные беспилотные летательные аппараты, атакующие объекты в российских регионах и Москве, скорее всего, запускают агенты киевского режима, находящиеся в России. Подобное предположение высказал лидер ЛДПР и глава международного комитета Государственной

JT: перестановки в ракетных войсках НОАК связаны с планами Китая захватить Тайвань

Издание The Japan Times отмечает перестановки в Национальной освободительной армии Китая и считает, что они сделаны в рамках подготовки НОАК к захвату Тайваня. В результате кадровых перестановок политическим комиссаром был