Певица Вера Брежнева оконфузилась на концерте, закрывающем фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Она даже расплакалась от досады, не сумев произнести без запинок всего два слова на украинском языке.

Артистка, которая отказалась от своего старого псевдонима, якобы слишком советского, и называющая себя просто Vera, выступила на русском языке. Однако попрощаться со зрителями она все же решила на украинском, чтобы в очередной раз продемонстрировать свой «патриотизм». Но туже же запнулась, не сумев выговорить фразу «Дякую за гостиннiсть» («Спасибо за гостеприимство»).

Проглотив слезы, которые сами по себе потекли из глаз после такого позора, и переждав недовольный свист зрителей, Вера Галушка продолжила говорить по-русски.

Ничего неожиданного в незнании певицей родного языка нет. Достаточно лишь вспомнить одно из ее высказываний тех времен, когда она еще не была столь рьяной «патриоткой»:

«Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге», – заявила тогда Брежнева.

Сейчас она повсюду носится с украинским флагом, но вот учить язык и петь что-то, кроме хорошо всем известных песен на русском, певица не слишком торопится. Из-за этого на нее постоянно обрушивается волна хейта со стороны российских и украинских зрителей.