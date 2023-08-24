Приближается холодное время года и поэтому в планах любого автомобилиста должно значиться приобретение зимней резины. Выбрать новые шины и диски всегда можно в интернет-магазине https://msk.ivanor.ru/, в котором представлен широкий ассортимент продукции для любых авто.

Быстрый и удобный выбор шин

Одно из преимуществ компании – интуитивно понятный и простой поиск, который дает возможность подобрать шины или диски по ключевым параметрам. Также имеется возможность ориентироваться на такие критерии, как:

марка и модель машины;

год ее выпуска;

модификация автомобиля.

Наличие системы поиска избавляет от необходимости перелистывать достаточно обширный каталог резины. Достаточно ввести нужные данные и получить список подходящих вариантов.

Особенности подбора зимней резины

Игнорировать требования по замене летней резины на зимнюю ни в коем случае нельзя. Даже в том случае, если авто используется в регионе, в котором в холодное время года редко выпадает снег. Все дело в том, что такие шины гораздо лучше переносят отрицательные температуры, они изготавливаются из материалов, сохраняющих эластичность и другие свойства даже в сильный мороз.

Всего предлагается три вида зимних покрышек:

европейские шины, которые относятся к фрикционным и выделяются на фоне остальных классическим рисунков протектора «в елочку». Они являются идеальным выбором для мягкой зимы, когда температура не опускается слишком низко, в основном идут мокрый снег или дожди;

скандинавские покрышки также являются фрикционными, но они предназначены для суровой зимы. Такие шины обеспечивают надежное сцепление с дорогой в снегопад, позволяют водителю чувствовать себя уверенно на обледеневшей трассе, выдерживают экстремально низкие температуры;

шипованные покрышки для максимально надежного сцепления с дорогой при сильном обледенении.

Кроме того, существует возможность приобрести фрикционные шины с подготовленными для шипов отверстиями и при необходимости осуществлять их установку. Это довольно практичный вариант, позволяющий подготовиться к любым погодным условиям.

К другим параметрам, влияющим на выбор зимней резины, относятся:

типоразмер;

наличие и разновидность ламелей, которые улучшают сцепление с трассой;

тип рисунка протектора – симметричный и ассиметричный. Первый вариант используется в европейских, а второй – в скандинавских покрышках;

индекс скорости, который для зимних шин обычно оказывается ниже, чем для летних.

В случае возникновения проблем с выбором всегда можно воспользоваться помощью консультанта, который ответит на любые вопросы.

Дополнительные услуги

Интернет-магазин не только реализует зимние и летние покрышки, но еще и предоставляет полный комплекс услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. У клиентов имеется возможность заказать работы по монтажу шин, регулировке схода-развала колес, а также воспользоваться сезонным хранением покрышек.