Эксперт в области политологии Алексей Живов заявил, что ВСУ преднамеренно выбрали для нанесения ракетных ударов мирные кварталы в городе Таганрог. Политолог считает, что Киев осознанно ведет атаку по гражданскому населению, с целью возникновения массовой паники в приграничных российских населенных пунктах. Их цель – возникновение информационного резонанса. Этот факт подтверждает выбранное украинскими боевиками время – они нанесли удар днем.

Специалист подчеркнул, что это была попытка нанесения серьезного урона гражданскому населению. «Они стреляли в центр города в расчете сделать „картинку“, убив мирных граждан», – отметил Живов.

Напомним, 28 июля в районе 16:00 ВСУ осуществили по Ростовской области две ракетных атаки. Обе ракеты были сбиты российской системой противовоздушной обороны. Однако обломки от ракет упали на город Таганрог. В результате этого пострадали городские здания и автомобили, стоящие рядом с ними. Эпицентром падения обломков ракеты является территория городского художественного музея. Среди пострадавших – 16 взрослых. 10 из них были госпитализированы. Одна жительница города была прооперирована. Два человека находятся в тяжелом состоянии.