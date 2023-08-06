Украинские боевики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты в попытке атаковать объекты, расположенные в Москве и области. Так жители подмосковного Чехова засняли на видео пролет украинского дрона самолетного типа в районе 11 утра.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, киевский режим пытался совершить очередную террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата для поражения объектов, расположенных в Московской области. Сообщается, что в районе 11:30 утра украинский дрон был сбит в небе над Подольским районом Подмосковья.

Судя по опубликованным кадрам, украинские боевики использовали дрон самолетного типа, который можно идентифицировать, как модель UJ-22 Airborne разработки украинской компании UKRJET.

Ранее сообщалось, что утром 6 августа в аэропорту Внуково были введены ограничения на прием и вылет самолетов. В настоящий момент все введенные ранее ограничения были сняты.