Актер Иван Охлобыстин прокомментировал скандальное интервью Алексея Панина (физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента в РФ), которое тот дал телеведущей Ксении Собчак. Вся беседа, по его мнению, стала «базарным цирком
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Актер Иван Охлобыстин прокомментировал скандальное интервью Алексея Панина (физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента в РФ), которое тот дал телеведущей Ксении Собчак. Вся беседа, по его мнению, стала «базарным цирком Средневековья».

«Он же абсолютно больной ребенок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба», – заявил Охлобыстин, имея в виду сбежавшего в Испанию Панина.

Также актер сообщил, что ему жаль дочь Панина. Она хотела бы вернуться в Россию, но из-за уголовного дела, возбужденного против отца, сделать этого не может.

«Девочка действительно его очень любит. И он ее. Так что, боюсь, жить ему недолго», – подчеркнул Охлобыстин.

Он высказал мнение, что Собчак подобным интервью нарушила все правила журналистской этики. Ранее проверить ее на оправдание терроризма призвала Следственный комитет Лига безопасного интернета. Не исключено, что после этой проверки еще одну статью заработает и Панин.

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