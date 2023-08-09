Украинская армия в будущем не придёт на территорию России. Это будет гарантировать членство Украины в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский – сообщает “Газета.ру” со ссылкой на УНИАН. Во
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Украинская армия в будущем не придёт на территорию России. Это будет гарантировать членство Украины в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский – сообщает “Газета.ру” со ссылкой на УНИАН.

Во время одного из своих выступлений украинский лидер заявил: Россия должна будет поблагодарить Украину за то, что та вступит в НАТО, поскольку это будет гарантировать безопасность РФ. Кроме этого Зеленский добавил, что страны альянса будут рады, если на их территории будут проходить службу украинские военные после окончания боевых действий.

С началом российской специальной военной операции киевский режим усилил попытки вступить в НАТО. Однако руководство блока заявило, что вступление Украины невозможно пока на её территории продолжаются боевые действия. В Москве к планам по вступлению Украины в НАТО относятся крайне негативно. Одна из целей специальной военной операции – не допустить вхождения Украины в Североатлантический военный блок, чтобы обеспечить безопасность России.

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