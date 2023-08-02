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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне разгоревшегося скандала из-за вызова Дмитрием Кулебой в МИД Украины польского посла, заявил, что Киев ценит поддержку Варшавы. Поэтому никакие политические причины не должны испортить отношения между украинским и польским народами.

«Украина борется за свою свободу и свободу всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает», – написал украинский лидер на своей страничке в Twitter (заблокирован на территории РФ). По его словам, европейские народы объединяются в отстаивании своих интересов и взглядов. Однако иногда «политика пытается быть выше народного единства» и выше фундаментальных интересов наций.

Напомним, что Министерством иностранных дел Украины был вызван «на ковер» польский посол Бартош Циховский из-за высказывания главы польской президентской канцелярии Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную Варшавой помощь. Соответствующее заявление было сделано Пшидачем в эфире телеканала TVP.

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