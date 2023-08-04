В ходе совещания с президентом Украины Владимиром Зеленском о работе Службы безопасности страны (СБУ) отчитался глава ведомства Василий Малюк.

Выслушав его доклад, Зеленский выразил благодарность СБУ за удары по российской территории.

«Скажу только, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение боевых действий обратно», – цитирует украинского лидера портал Ura.ru.

Также он сообщил, что не намерен озвучивать содержание доклада Малюка для широкой публики.

Напомним, в июле именно Василий Малюк признал, что подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года был организован украинской Службой безопасности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что удары ВСУ по территории России – это попытка отвлечь внимание западных партнеров и граждан Украины от провального контрнаступления.