ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе совещания с президентом Украины Владимиром Зеленском о работе Службы безопасности страны (СБУ) отчитался глава ведомства Василий Малюк.

Выслушав его доклад, Зеленский выразил благодарность СБУ за удары по российской территории.

«Скажу только, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение боевых действий обратно», – цитирует украинского лидера портал Ura.ru.

Также он сообщил, что не намерен озвучивать содержание доклада Малюка для широкой публики.

Напомним, в июле именно Василий Малюк признал, что подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года был организован украинской Службой безопасности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что удары ВСУ по территории России – это попытка отвлечь внимание западных партнеров и граждан Украины от провального контрнаступления.

Вам может понравиться

Русские бомбы и ракеты обрушились с неба: позиции ВСУ охвачены пожаром сразу в трёх местах

ВКС России нанесли сокрушительные удары по противнику в трех населенных пунктах, в которых ВСУ сосредоточили крупные силы для продолжения контрнаступления. Об уничтожении живой силы и бронетехники украинской армии сообщил руководитель

Варшава назвала вызов посла страны в МИД Украины «игрой с огнем» для Киева

Действия киевского режима, связанные с вызовом польского посла в МИД Украины, являются опасной «игрой с огнем». Об этом на своей страничке в социальной сети Twitter (заблокирована в России) написал генсек

Советник главы Крыма прокомментировал фейки с подбитым кораблем после атаки Новороссийска

После атаки безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска в Сети появились видеозаписи с якобы подбитым российским кораблем. Это не более, чем хайп, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. В