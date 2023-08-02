Киев готовит новые удары по территории России, заявил в своем очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости цитирует его высказывание о том, что РФ «точно почувствует последствия» этой подготовки.

На совещании Зеленского с представителями силовых и оборонных ведомств выступил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Именно он доложил о подготовке новых ударов по российской территории.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал атаку на Москву в ночь на 1 августа и заявил, что «неустановленных ударных дронов станет больше».

В ООН и Белом доме неоднократно высказывали осуждение действиями Украины и заявляли, что не приемлют удары по территории России.