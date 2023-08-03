Военный переворот в Нигере в очередной раз привлек внимание всего мира к региону Сахель. Эта страна стала четвертой из пяти, в которых уже неоднократно предпринимались попытки смены власти, пишет РБК.

Так, по два переворота уже прошло в Буркина-Фасо и Мали. Чад и Сенегал «трясло» в этом году. В Нигере попытка создать политическую нестабильность зафиксирована два года назад.

Как Центральноафриканская Республика, так и Мали в ходе переворота обращались за помощью к России. Также в Нигере в 2023 году были замечены флаги РФ. По словам Евгения Пригожина, африканские страны просто хотят покончить с колонизаторской политикой и обрести реальную независимости.

Однако панафриканские и региональные организации не поддерживают смену власти, проводимую подобным путем. ЭКОВАС, к примеру, ввела санкции в отношении Буркина-Фасо и Мали, а сейчас подобное ожидает и Нигер. По словам эксперта-африканиста Алексея Цалунова, в первых двух странах военные полностью поддерживают антизападные взгляды, поэтому переориентация на Россию вполне логична. Но простой замены французских военнослужащих, которые до сих пор контролировали Сахель, на российские ЧВК явно будет мало для решения всех скопившихся в регионе проблем.