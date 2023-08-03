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Анна Маляр, занимающая должность заместителя министра обороны Украины, прокомментировала распространяемую в Сети информацию о назначении американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло спикером вооруженных сил Украины. Об этом замминистра обороны Украины написала в своем Телеграм-канале.

По словам Маляр, Эштон-Чирилло является действующим военнослужащим территориальной обороны (ТРО) вооруженных сил Украины. Сара служит в должности младшего сержанта в одном из подразделений ТРО ВС Украины и при этом занимается информированием англоязычной аудитории о событиях на фронте. Замминистра обороны Украины отметила, что Эштон-Чирилло помогает «развенчивать российскую пропаганду».

При этом Анна Маляр опровергла информацию о назначении американского трансгендера официальным спикером ВС Украины. Однако она подчеркнула, что аудитория Эштон-Чирилло в Сети составила внушительные 28,3 миллиона человек в период с 25 июня по 23 июля.

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