Царь Давид является одной из ключевых и загадочных фигур в истории Израиля. Его имя часто встречается в текстах Библии, где он изображается как мудрый правитель, справившийся с множеством врагов и
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Царь Давид является одной из ключевых и загадочных фигур в истории Израиля. Его имя часто встречается в текстах Библии, где он изображается как мудрый правитель, справившийся с множеством врагов и укрепивший Израильское царство. Тем не менее, долгое время возникали сомнения относительно исторической реальности этой личности, сообщает РИА Новости.

Свежие археологические раскопки и исследования, проведенные профессором Еврейского университета Йосефом Гарфинкелем, привели к обнаружению нескольких античных городов, которые, по его мнению, относились к временам царя Давида. Эти города, такие как Хирбет-Кейафа, Бейт-Шемеш, Телль-эн-Насбех, Хирбет-эд-Даввара и Лахиш, обладали схожей планировкой и использовались в периоды военных осад.

Существует версия, согласно которой владения Давида простирались от Красного до Средиземного моря, охватывая огромные территории, включающие несколько современных стран. Подтверждение этой версии будет означать, что Давид был не только легендарным правителем, но и одним из великих императоров своего времени.

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