В район Аляски выдвинулись 4 эсминца, которые отныне будут отслеживать перемещения всех китайских и российских кораблей.

По словам представителя Пентагона, в указанном районе уже некоторое время проводит патрулирование морской разведывательный самолет Соединенных Штатов. Эсминцы присоединяться к нему, чтобы сделать мониторинг более эффективным.

В Северном командовании США заявили, что российские и китайские корабли регулярно проводят патрулирование, а также периодически совершают дальние плавания. Вашингтон хотел бы знать направление движения этих судов и его цель. Не исключено, что в Соединенных Штатах считают совместные учения Москвы и Пекина подготовкой к провокации у американских берегов, хотя этот вариант и маловероятен.