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Российские ВС проводят яростные контратаки под Артемовском, из-за чего стремительное наступление ВСУ существенно замедлилось. Об этом рассказал американский таблоид Wall Street Journal.

Журналисты приводят рассказ одного из украинских бойцов. По его словам, ВС РФ 3 августа пошли в стремительную контратаку, но продвинувшись метров на двести, остановились. ВСУ при попытках оказать сопротивление потеряли не менее 40 бойцов.

Боец также отметил, что российские войска адаптировались к боевым действиям под Артемовском, они ведут наступление чрезвычайно грамотно. Кроме того, они усилили шифрование, что не дает возможности разведчикам ВСУ перехватывать важную информацию.

В районе Клещеевки, что в 5 километрах от Артемовска, сейчас идут больше позиционные бои с применением артиллерийского вооружения. ВС РФ иногда задействуют пехоту, но делают это крайне аккуратно, чтобы минимизировать потери.

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