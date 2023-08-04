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Украинская армия не оставляет попыток прорвать российскую оборону. ВСУ перешли к третьему этапу контрнаступательной операции. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на газету The Washington Post (WP).

По данным зарубежного СМИ, в новом этапе контрнаступления задействованы резервы 10-го армейского корпуса украинской армии. ВСУ пытаются прорваться населённому пункту Работино в Запорожской области – по мнению украинских военных здесь у российских частей самая слабая оборона. Впрочем, новые попытки ВСУ контратаковать оборачиваются неудачей, как и прежние. WP уточняет, что для ударов по украинским позициям армия России применяет беспилотные летательные аппараты – этому способствуют погодные условия.

ВСУ начали контрнаступление ещё в начале июня. Однако за два месяца боёв не достигли каких-либо значимых успехов, понеся большие потери в живой силе и в технике (преимущественно в той, которую предоставил Запад).

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