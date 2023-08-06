Заместитель командира группы «Альфа» спецназа СБУ рассказал, что в последней секретной операции его подразделение потеряло 14 человек. Также он отметил крупные потери в группе в ходе выполнения боевых задач.

Офицер Олег, не захотевший называть свою фамилию, заявил, что не считает подобные потери целесообразными. Теперь 14 военнослужащих, которые погибли безо всякого смысла, не смогут быть задействованы в более грамотной операции.

“Адекватны ли наши потери в этих условиях и оправданы ли они? Я не могу использовать 14 человек, которые погибли от обстрела, в других операциях в ближайшее время”, – высказался командир.

По словам Олега, в элитный спецназ СБУ украинцы не особо торопятся. Даже при том, что требования к их физической и боевой подготовке существенно снизились. Сейчас в подразделении только 80 новичков, с которыми придется долго работать.